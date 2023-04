'Noite das Estrelas' continua a crescer e bate recorde à entrada da segunda semana

CMTV voltou a liderar a televisão por cabo em Portugal.

O programa de Maya e Rui Oliveira bateu ontem o seu próprio recorde de audiência.A primeira emissão da segunda semana de vida do formato registou o melhor share de sempre, com 5,5%. Isso equivale a uma audiência média de 67 mil e 100 espectadores.A "Noite das Estrelas" teve ontem no painel Teresa Guilherme, Daniel Nascimento e Adriano Martins.A CMTV voltou a liderar a televisão por cabo em Portugal, com 5% de share médio diário, muito acima de toda a concorrência. A CMTV é líder há 317 dias sem qualquer interrupção.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.