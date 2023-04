Saiba o que disse Putin aos militares russos na Ucrânia

Presidente russo falou os líderes militares sobre a situação no sul da Ucrânia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, esteve na região de Kherson, na Ucrânia, onde se encontrou com os militares russos que estão no país.

"O comandante supremo das forças armadas da Federação Russa visitou o quartel-general do agrupamento militar Dnieper", na região de Kherson, anunciou o Kremlin num comunicado. De acordo com a RIA Novosti, Putin falou com os militares, durante a visita, sobre a situação no sul da Ucrânia.

"Não quero distraí-lo dos seus deveres diretos relacionados com o comando e controlo. Por isso, estamos a trabalhar aqui de uma forma semelhante à dos negócios, de forma breve, mas concreta. É importante ouvir a opinião sobre a forma como a situação está a evoluir, para o ouvir, para trocar informações. Peço-lhe que comece o relatório com a situação na direção de Kherson, depois na direção de Zaporizhzhia", disse Putin ao comandante das Forças Aéreas, o coronel-general Mikhail Teplinsky, ao comandante do grupo de tropas do Dnieper, o coronel-general Oleg Makarevich e a outros líderes militares.

O Krmelin não especificou quando ocorreu a viagem.

Moscovo quer que Kiev reconheça a anexação, em setembro passado, das províncias ucranianas de Kherson, Donetsk, Lugansk e Zaporijia.