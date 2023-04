Médica que denunciou casos de negligência diz que vai processar cirurgião e diretor do serviço de cirurgia

Diana Carvalho Pereira espera ser "ouvida com clareza" no inquérito aberto pelo centro hospitalar.

A médica que denunciou casos de negligência no Hospital de Faro admitiu que vai processar o cirurgião e diretor do serviço de cirurgia. Diana Carvalho Pereira é ouvida esta terça-feira no âmbito do inquérito aberto pelo centro hospitalar.À entrada para a audição, quando confrontada por um jornalista sobre o processo que o cirurgião e diretor do serviço de cirurgia moveram contra ela, Diana retorquiu que também os irá processar.A médica exprimiu o desejo de "ser ouvida com clareza", ainda que não conheça as pessoas envolvidas no inquérito.