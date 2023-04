Homem diz que vai vender a casa para pagar conta do veterinário e salvar a vida da sua cadela

Contas relacionadas com a saúde de Rambo somam já um total de 20 mil dólares, mais de 18 mil euros.

Jaxon Feeley afirma que vai vender a sua casa para pagar as contas do veterinário e conseguir salvar a sua cadela, Rambo. O animal entrou em choque hipovolémico, um estado de perda severa de sangue, que torna o coração incapaz de bombear sangue suficiente para o coração. As contas do veterinário somam já um total de 20 mil dólares, mais de 18 mil euros.

"Ela vomitou mais de 30 vezes durante a noite e no sábado de manhã estávamos no veterinário de emergência", disse Jaxon após a cadela ter também contraído uma gastroenterite. Ao Daily Mail, o homem contou que o estado de saúde do animal piorou muito rapidamente, tendo estado dez dias em tratamento intensivo.

Feeley diz que vai vender a sua casa para manter Rambo viva. O homem já criou uma página, para que as pessoas possam contribuir para o tratamento da cadela. "Não se sabe quanto tempo a Rambo precisará de ficar no veterinário e os custos dos cuidados intensivos são de aproximadamente mil dólares [cerca de 910 euros] por dia".

Rambo contraiu ainda uma infeção nos pulmões, que culminou numa pneumonia grave, uma vez que durante a primeira semana de internamento a cadela vomitou, tendo o fluido ido para os pulmões.

Feeley disse: "Nas palavras do veterinário, a Rambo não poderia ter tido mais azar com o que aconteceu", disse o dono do animal que está a ser sujeito a uma terapia intensiva, estando sob observação 24 horas por dia.