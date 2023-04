Autocarro despista-se na A22, em Alcantarilha. Há seis feridos

Condutor sofreu doença súbita. Autocarro levava 26 pessoas.

Um autocarro despistou-se na A22, na zona de Alcantarilha. Há pelo menos seis feridos. O condutor, de 50 anos, ficou gravemente ferido, cinco passageiros, entre eles uma criança ucraniana de 14 anos, apresentam ferimentos ligeiros. Veículo fazia a viagem entre Lisboa e Lagos.O autocarro, que levava 26 pessoas, embateu no rail após o condutor sofrer um AVC, confirmou fonte da GNR ao. As vítimas, de várias nacionalidades, foram atingidas por estilhaços do vidro traseiro.As seis pessoas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Portimão, contou aoo comandante das operações no local. 19 passageiros ilesos foram retirados do local e seguiram viagem noutro veículo.No local estiveram 30 operacionais dos bombeiros e da GNR, apoiados por 13 viaturas. O alerta foi dado às 9h41.