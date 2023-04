Mulher cai em cascata no Gerês

Vítima está estável, mas com uma possível fratura num dos membros inferiores.

Uma mulher caiu da cascata de Portela de Homem, de uma altura aproximada de seis metros, em Terras de Bouro, no Gerês. O alerta para o acidente foi dado às 14h17 desta terça-feira.A vítima já foi resgatada e foi levada para o Hospital de Braga. Está estavel, com uma possível fratura num dos membros inferiores, contou aofonte dos Bombeiros de Terras de Bouro.No local estiveram os Bombeiros de Torres de Bouro, a Cruz Vermelha e a patrulha de busca da GNR do Gerés.