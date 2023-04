Mulher de 20 anos morta a tiro nos EUA após amigo se enganar no caminho

Jovem estava acompanhada por mais três pessoas e estavam à procura da casa de um amigo quando foram surpreendidos pelo atirador.

Kaylin Gillis, de 20 anos, seguia no carro com mais três pessoas em direção à casa de um amigo, no estado norte-americano de Nova Iorque, no sábado, quando um engano no caminho os levou à casa de um homem, que do alpendre disparou dois tiros em direção à viatura. A jovem foi atingida e acabou por morrer.

Segundo a CNN Internacional, o xerife do condado de Washington, Jeffrey Murphy, disse, em conferência de imprensa, que Kevin Monahan, de 65 anos, disparou dois tiros e que apenas um atingiu a viatura onde Kaylin Gillis seguia como passageira. O atirador foi acusado de homicídio em segundo grau.

"[Aquela] É uma zona muito rural, com estradas de terra. É fácil de se perder. Eles conduziram por aquela estrada durante um curto período de tempo, perceberam o erro e estavam a voltar para trás, quando o sr. Monahan saiu e disparou dois tiros", disse o xerife do condado de Washington.

Jeffrey Murphy acrescentou que o local tinha pouca rede e que, após o incidente, o grupo de amigos saiu do local à procura de uma zona onde fosse possível telefonar para o serviço de emergência.

O atirador foi detido horas depois com o auxílio da Equipa de Resposta a Operações Especiais da Polícia do Estado de Nova Iorque, que teve de ser acionada porque o homem se "recusou a sair da residência e a falar com a polícia".

Segundo o xerife, citado pela CNN Internacional, ninguém terá saído do carro e não terá havido nenhuma interação entre os jovens e o atirador no momento dos disparos. "Não havia nenhuma razão para o sr. Monahan se sentir ameaçado", acrescentou.

O xerife afirmou ainda que o atirador estava sob custódia, esta segunda-feira, e que será ouvido em breve.

A CNN Internacional acrescenta que foram angariados 50 mil dólares (mais de 45 mil euros), na plataforma GoFundMe, para que "a família Gillis possa cobrir as despesas do funeral de Kaylin e para qualquer necessidade financeira urgente que possa surgir".

"Em nome da família Gillis, gostaríamos de agradecer a todos os que ofereceram o seu amor e orações ao embarcar nesta jornada incrivelmente difícil de luto e cura", pode ler-se na página do GoFundMe.