MP acusa dois homens estrangeiros pelo homicídio do modelo Tiago Danu

Suspeitos da morte do jovem são dois sírios, naturalizados suecos, que têm cadastro.

O Ministério Público de Setúbal acusou dois homens, de 27 e 39 anos, pelo homicídio do jovem modelo Tiago Danu, em novembro, no parque de estacionamento de uma superfície comercial em Setúbal.

Os dois arguidos, Markus Turker, de 27 anos, sueco de origem síria, e Deniel Altynkya, de 39, natural da Turquia, mas também com cartão de cidadão nacional da Suécia, ambos em prisão preventiva desde dezembro, estão acusados, em coautoria, dos crimes de homicídio, sequestro agravado e detenção de arma proibida.

De acordo com a acusação, a que a Lusa teve acesso, os dois arguidos abordaram e intimidaram Kevin Santos de Sousa quando estava interior da sua viatura com mais dois amigos - Lamarthiny Figueiredo Matos e Tiago Danu Tcacendo -, no parque de estacionamento de uma superfície comercial, para que revelasse o nome uma pessoa que aparecia num vídeo a efetuar um pagamento com um cartão multibanco num posto de abastecimento de combustível.

Os arguidos terão forçado Kevin Sousa, assim como ao amigo Lamarthiny Matos, a sair da viatura, pressionando-o para que revelasse o nome da pessoa que queriam identificar.

Pouco depois, quando o jovem Tiago Tcacendo, de 20 anos, decidiu por iniciativa própria sair da viatura, os arguidos entenderam a atitude como uma ameaça.

No despacho de acusação, o Ministério Público refere que o arguido Deniel Altinkaya, com uma faca de ponta e mola, esfaqueou Tiago Danu Tcacendo na zona do abdómen, provocando-lhe a morte.

Depois de consumado o homicídio, os dois arguidos abandonaram o local na viatura em que se faziam transportar, forçando Kevin de Sousa a acompanhá-los.

De acordo com o Ministério Público, os dois arguidos regressaram mais tarde ao parque de estacionamento para deixar o jovem, depois de este lhes ter revelado o nome da pessoa que pretendiam identificar.