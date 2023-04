Ataque com faca em ginásio no oeste da Alemanha provoca vários feridos

Autoridades alemãs pediram aos habitantes para que evitem ir até à área onde anconteceu incidente.

Várias pessoas ficaram esta terça-feira feridas após um ataque com arma branca num ginásio na cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, adiantaram fontes policiais.

O incidente ocorreu no centro histórico de Duisburg e as autoridades alemãs pediram aos habitantes para que evitem aquela área.

"De acordo com as informações atuais, um indivíduo feriu outras pessoas com um objeto" num ginásio, divulgou a polícia de Duisburg através da rede social Twitter.