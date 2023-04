Novo vídeo de Dalai Lama volta a gerar polémica nas redes sociais

Na gravação, o líder do Tibete olha e toca nas pernas de Lady Gaga. Imagens estão a causar indignação.

Um vídeo de Dalai Lama partilhado nas redes sociais está novamente a gerar uma onda de indignação depois de há uma semana se terem tornado públicas as imagens do líder tibetano a pedir a uma criança para lhe chupar a língua. Nesta nova gravação, que remonta ao ano de 2016, Dalai Lama surge a olhar para as pernas da cantora norte-americana Lady Gaga, chegando a tocar-lhes. A compositora, que usava umas calças rasgadas com os joelhos à mostra, sorri perante a situação, no entanto o desconforto é notório. Lady Gaga acaba por colocar a mão por cima da de Dalai Lama, numa aparente tentativa de fazer com que o líder espiritual termine com a situação.Os dois participavam numa conferência sobre compaixão, onde se discutiu de que forma se podiam apoiar as pessoas com dificuldades físicas e psicológicas, revela o jornal Marca.Nas redes sociais, os comentários a repudiar o comportamento de Dalai Lama são mais que muitos e há quem sugira que o líder tibetano pretendia tocar nas partes íntimas da artista.