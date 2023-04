GNR desmantela rede de tráfico de droga em Fafe. Apreendidas 5 mil doses de cocaína e haxixe

Autoridades apreenderam cinco mil doses de droga, quatro viaturas e vários telemóveis.

Quatro pessoas, com idades entre os 25 e 38 anos, foram detidas esta terça-feira em Fafe numa megaoperação contra o tráfico de droga.

A GNR acredita que deu "um importante golpe no tráfico de estupefaciente no concelho de Fafe". As autoridades apreenderam quatro viaturas e cinco mil doses de droga, entre as quais três mil eram de cocaína e duas mil de haxixe, vários telemóveis, câmaras e dinheiro.





A investigação da GNR durava já há dois anos.