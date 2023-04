Despiste de autocarro fere cinco pessoas em Loures

Foram mobilizados 25 operacionais para o local.

O despiste de um autocarro da Carris Metropolitano, que entrou por um terreno, causou na manhã desta quarta-feira cinco feridos ligeiros, que foram socorridos pelo INEM e pelos Bombeiros de Sacavém. O acidente ocorreu, pelas 9h30, na avenida de Brasília, Apelação, na rotunda de acesso ao bairro da Quinta da Fonte.

A PSP investiga as circunstâncias. Para o local foram mobilizados 25 operacionais apoiados por quatro viaturas dos bombeiros de Sacavém, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Camarate, outra ambulância dos Bombeiros de Moscavide, uma viatura da Proteção Civil de Loures e outra da PSP.



As vítimas, todas adultas, foram para os hospitais Beatriz Ângelo (4) e Santa Maria. O autocarro ainda se encontra no local a aguardar reboque.





