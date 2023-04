Jovem detido por tentar matar homem com arma branca no Funchal

Crime aconteceu a 19 de setembro do ano passado.

Um jovem, de 19 anos, foi detido esta quarta-feira por ser suspeito de tentar matar um homem, de 26, no Funchal, na ilha da Madeira.De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os factos remontam a 19 de setembro do ano passado. O detido desferiu vários golpes na vítima com uma arma branca, tendo provocado lesões que a deixaram em risco de vida.Na sequência das perícias, foi possível identificar o presumível autor do crime e proceder à sua detenção."O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", pode ler-se no comunicado da PJ.