Vídeos publicados na rede social Twitter mostram o momento em que os leões saem da jaula e causam o pânico.

Leões saem de jaula e causam o pânico em espetáculo de circo

Dois leões fugiram da jaula durante uma atuação de circo no domingo em Luoyang, na China. De acordo com o jornal Global Times o domador prendeu o leão a tempo e não existiram feridos. O circo foi ordenado a suspender as atuações.Segundo a mesma fonte, uma testemunha no local relatou que a porta não estava devidamente trancada, permitindo que um dos leões saísse rapidamente. Um dos leões foi mais tarde visto a vaguear fora do circo.Vídeos publicados na rede social twitter mostram o momento em que os leões saem da jaula e causam o pânico.