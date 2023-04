Luís Montenegro acusa Governo de cometer "crime de desobediência" por recusar divulgar documentos

Líder do PSD pede que seja cumprida a lei.

Luís Montenegro acusou, esta quarta-feira, o Governo de cometer "crime de desobediência" por recusar divulgar pareceres jurídicos sobre a demissão da antiga CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, por justa causa.



O líder do PSD falou sobre a posição do Governo, que considera "inaceitável, displicente e ilegal". "O governo recusa-se a dar documentação que de forma unânime foi requerida. [É] um crime de desobediência qualificada", acrescenta o social-democrata, na conferência de imprensa na sede nacional do PSD.





Luís Montenegro pede que seja cumprida a lei e apela a que sejam tomadas medidas, quer pelo presidente da comissão parlamentar de inquérito, Jorge Seguro Sanches, quer pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. "A lei é clara. Compete ao presidente da comissão de inquérito dar nota deste incumprimento ao presidente da Assembleia da República", diz."É altura de lançar um desafio para que [os dois presidentes] sejam aquilo que a lei impõe. Representantes dos interesses dos portugueses. Se não conseguirem demover o governo dessa atitude inaceitável terão de fazer participação ao Ministério Público do crime de desobediência qualificada."O presidente do PSD reafirmou o interesse do partido em "apurar toda a verdade". "Assunto demasiado sério. É inaceitável, inconcebível. Há duas coisas que podem acontecer, ou o governo recua e reconhece mais uma vez a ligeireza com que trata os assuntos, ou os titulares dos três ministérios [Fernando Medina, João Galamba e Mariana Vieira da Silva] terão de ser alvo de uma queixa crime pela prática do crime de desobediência qualificada", acrescenta.