Homem detido por abusar sexualmente de criança durante quatro anos

Detido aproveitou-se da confiança que tinha com a criança, "que o via como familiar próximo".

Um homem foi detido por abusar sexualmente de uma criança, de 10 anos, em Santa Maria da Feira.



De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, o detido aproveitou-se da confiança que tinha com a criança, "que o via como familiar próximo", para a sujeitar a práticas sexuais. Os abusos começaram há quatro ano e ocorreram na casa da família, quando se encontravam sozinhos.





O detido, um operário fabril de 27 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.