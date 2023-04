Ex-advogada de Rosa Grilo quer viúva a depor em tribunal

Tânia Reis e João de Sousa sentam-se no banco de réus acusados do crime de favorecimento pessoal.

A ex-advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, pediu à juíza que a viúva de Luís Grilo seja ouvida em tribunal.



As alegações finais foram adiadas no tribunal de Vila Franca de Xira. Rosa Grilo vai ser ouvida em tribunal no dia 15 de maio. Tânia Reis e João de Sousa sentam-se no banco de réus, acusados do crime de favorecimento pessoal e arriscam pena de prisão.





O tribunal chamou testemunhas, designadamente inspetores da PJ, que já foram ouvidos, para tirar dúvidas.