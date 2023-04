PR brasileiro condena invasão russa da Ucrânia após críticas dos EUA e da UE

"Ao mesmo tempo em que o meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada", afirmou Lula da Silva.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, salientou esta quarta-feira que condena a invasão russa da Ucrânia, ao mesmo tempo que defende a paz, depois de ter sido criticado pelos Estados Unidos e pela União Europeia pelas suas declarações.

"Ao mesmo tempo em que o meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu", disse Lula da Silva, após uma reunião com o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, no Palácio do Planalto, em Brasília, citado na imprensa local.

Depois de ter oferecido um almoço ao chefe de Estado romeno, um país da NATO e da União Europeia, o Presidente brasileiro garantiu ter ouvido "com muito interesse as considerações do Presidente Iohannis sobre a guerra na Ucrânia, país com o qual a Roménia compartilha mais de 600 quilómetros de fronteira".