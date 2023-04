Imagens impressionantes mostram queda mortal de acrobata durante espetáculo com o marido na China

Mulher não sobreviveu a uma queda de 10 metros. Marido ainda tentou agarrar Sun Moumou, mas não conseguiu.

O público de um espetáculo circense na província chinesa de Anhui viveu verdadeiros momentos de tensão, este sábado, quando uma acrobata caiu enquanto atuava com o marido e acabou por morrer. Sun Moumou, de 37 anos, ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, avança o jornalAs imagens do momento da trágica queda de 10 metros ficaram gravadas e estão amplamente divulgadas nas redes sociais. O vídeo mostra o casal a ser içado por uma grua a uma altura considerável do palco. A uma dada altura, Sun agarra-se ao pescoço de Zhang Moumou, que não consegue segurar a mulher. O marido ainda tenta apanhá-la com as pernas, mas a tentativa acaba por falhar.O espetáculo foi imediatamente cancelado, bem como as atuações agendadas para o fim de semana. As questões de segurança em que os artistas trabalham estão a ser colocadas em causa.No vídeo, os acrobatas surgem sem cinto de segurança, o que está a gerar polémica. Zhang revelou que não recusou usar o cinto. Segundo o jornal The Paper, citado pelo Daily Mail, muitas vezes os acrobatas atuavam sem cintos de segurança.As autoridades vão agora investigar em que moldes Sun se encontrava a realizar o espetáculo sem as devidas medidas.