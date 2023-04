Homem sequestra vizinho para vingar roubo em casa da mãe

Após confissão, juiz deixou o homem em liberdade.

Após o assalto a casa da sua mãe, em dezembro do ano passado, um homem de 27 anos convenceu-se de que o vizinho tinha sido o autor do crime.Com auxílio de outros homens, e a pretexto de trabalho, atraiu o vizinho para um local ermo, em Candoso Santiago, Guimarães, ameaçou-o com uma faca, meteu-o à força num carro e, numa floresta, com outros homens, espancou-o e roubou-o.Foi agora detido pela PJ de Braga. Confessou tudo e o juiz deixou-o em liberdade.