Livro revela os segredos e as vítimas de Rui Pinto

“Um olhar objetivo, desapaixonado, assente em documentos judiciais e declarações dos protagonistas.” Nuno Tiago Pinto, diretor da ‘Sába- do’, apresenta assim o livro ‘Rui Pinto, o Hacker que abalou o mundo do futebol’, da sua autoria, esta quarta-feira apresentado na livraria Leya Buchholz, Lisboa.“Este livro revela tudo aquilo que foi encontrado nos dispositivos de Rui Pinto para além do que já é conhecido”, explica o jornalista, sublinhando o facto de os dados presentes na obra mostrarem “quem foram as vítimas e potenciais do pirata informático, que incluem clubes nacionais e internacionais, agentes de futebol, escritórios de advogados, magistrados do MP, juízes, Autoridade Tribu- tária e firmas ligadas a Isabel dos Santos”.

“É um trabalho exaustivo que parte do futebol mas vai muito além dele.” A obra conta também como Rui Pinto está a ser investigado em França e Espanha, relata operações policiais internacionais falhadas e como informação de consórcios jornalísticos foi obtida através de pirataria informática.