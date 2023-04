Mais um dia, mais um recorde para o programa da CMTV “Noite das Estrelas”

“Noite das Estrelas” conseguiu subir a audiência atingindo os 7,3% de share e 93 mil e setecentos espectadores.

O programa, apresentado por Maya e por Rui Oliveira, contou com a presença de Daniel Nascimento, Quintino Aires e Adriano Silva.

A CMTV liderou também na quarta-feira, com um share de 5% com 99 mil e trezentos espectadores, enquanto o canal CNN teve 2,7% de share e 53 mil e oitocentos espectadores. A SIC Notícias ficou-se pelos 1,9% de share com 37 mil e duzentos espectadores.

A CMTV é transmitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está disponível na TDT.

Os resultados de audiência apresentados são da responsabilidade da GFK.