Condenado a seis anos e seis meses de prisão homem que abalroou peão quando fugia da polícia em Coimbra

O tribunal de Coimbra atribuiu, esta quinta-feira, a pena de seis anos e seis meses de prisão efetiva a um homem que atropelou mortalmente um indivíduo quando fugia da polícia na avenida Fernando Magalhães. O crime remonta à madrugada de 4 de outubro de 2019.O condutor, com cerca de 30 anos, tinha sido mandado parar pelos agentes da PSP devido a uma operação de fiscalização. Circulava na estrada a uma velocidade de 90 quilómetros por hora, quando a máxima permitida era 50.

Depois de desrespeitar a ordem da autoridade, o condutor acabou por abalroar um peão e fugiu sem prestar assistência. A vítima, com cerca de 60 anos, sofreu várias lesões traumáticas e morreu.O ora detido, que estava alcoolizado e sob o efeito de drogas, referiu que no dia dos delitos tinha estado a celebrar, pois tinha recebido a notícia de que ia ser pai.No carro, seguia também uma amiga do homem. A mulher contou que pediu diversas vezes que o condutor parasse o veículo e que este trancou as portas e acelerou.O homem acabou por ser intercetado pela PSP por volta das 4h00 da manhã, quando estava perto da sua residência.O jovem, serralheiro natural de Coimbra, está acusado de um crime por negligência, um crime de condução perigosa e um crime de sequestro. Ficou também proibido de conduzir por três anos.