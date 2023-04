Papa Francisco recebe Carlos Moedas em Roma este sábado

Encontro acontece a cem dias da Jornada Mundial da Juventude, evento religioso que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto.

O presidente da Câmara de Lisboa (CML), Carlos Moedas, vai ser recebido pelo Papa Francisco, este sábado, em Roma, Itália. O encontro vai assinalar os cem dias que faltam para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento religioso que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto."Estamos já em contagem decrescente para um evento único que vai marcar Lisboa e o País. Estar com o Santo Padre e poder transmitir todo o entusiasmo com que a cidade irá acolher de braços abertos, e de forma fraterna, os milhares de jovens que vão estar na cidade é emocionante", afirmou Carlos Moedas, citado por um comunicado da CML.A audiência entre o chefe da Autarquia de Lisboa e o líder da Igreja Católica vem a ser estudada há vários meses. O encontro, agora confirmado, está marcado para as 10h00 locais (9h00 em Portugal)."É um grande orgulho poder estar no Vaticano e partilhar uma mensagem de grande confiança, de que estamos bem preparados e com convicção de que a JMJ na nossa cidade será um enorme sucesso. Lisboa será o palco do mundo por estes dias. Lisboa não falhará", destacou o presidente da Câmara de Lisboa.São esperadas mais de um milhão de pessoas na capital durante a semana da Jornada Mundial da Juventude.