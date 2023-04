Benfica anuncia pedido de desculpas ao Inter de Milão por arremesso de tochas pelos adeptos

Entre os feridos, está uma criança de oito anos.

Os adeptos do Benfica atiraram tochas contra simpatizantes do Inter de Milão, durante o jogo de quarta-feira da Liga dos Campeões, e essa situação motivou um pedido de desculpas, por parte das águias, aos italianos, revelado esta quinta-feira em comunicado."O Sport Lisboa e Benfica informa que endereçou uma carta ao Inter de Milão manifestando o seu lamento e pedindo desculpa pelos incidentes ocorridos no jogo da Liga dos Campeões. O futebol que desejamos não envolve este tipo de situações, que são de total repúdio e não se coadunam com os valores e os princípios do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no site oficial.Entre os feridos, está uma criança de oito anos. Antes da partida, existiram confrontos a envolver fãs das águias, algo que motivou detenções por parte da polícia de Milão.