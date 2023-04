Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar denunciam atrasos nas ambulâncias

Entres eles resultou um óbito.

O Sindicato dos Técnico de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) denunciou casos de atrasos no envio de meios do INEM, um dos quais resultou num óbito, em Faro.O INEM "não conseguiu encontrar uma ambulância disponível" com a prontidão necessária, referiu o presidente do STEPH, Rui Lázaro.Numa outra situação, em Olhão, uma mulher de 60 anos, com suspeita de AVC, esperou mais de duas horas e meia por ambulância.Também com suspeita de AVC, em Tavira, um homem (74 anos) esperou 52 minutos.No Seixal, um homem de 63 anos, com queixas de falta de ar, aguardou 54 minutos. Em Olhão, uma mulher de 60 anos, com suspeita de hipoglicemia, esperou mais de uma hora por socorro.Rui Lázaro explicou que mesmo sem a greve às horas extraordinárias a previsão para abril era de "muitas ambulâncias com mais de 50% de horários por preencher".