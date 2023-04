Homem e mulher baleados à saída do Elefante Branco em Lisboa

Casal, ambos com cerca de 30 anos, saíam do clube noturno quando foram atingidos com disparos feitos a partir de carro em andamento.

Um homem e uma mulher, ambos com cerca de 30 anos, foram atingidos com disparos de arma de fogo feitos a partir de um carro em andamento.As vítimas saíam, na madrugada desta quinta-feira, do clube noturno Elefante Branco, em Lisboa. A Polícia Judiciária investiga. O crime ocorreu pouco depois das 04h00.sabe que o casal tinha entrado no Elefante Branco, como clientes, cerca de hora e meia antes. Os agressores terão sido avisados da presença de ambos no local e aguardaram no exterior. Mal as vítimas saíram à rua, choveram disparos.O homem foi atingido nas costas e num ombro, e a mulher de raspão nas duas pernas. Mesmo assim conseguiram fugir rua acima, pela Rua do Conde de Redondo.Pelo caminho foram apedrejados, num ataque que só terminou já na Rua Luciano Cordeiro, perto das antigas instalações do Elefante Branco.Os feridos foram transportados para o Hospital de São José. Ela teve alta ao final da manhã.A PJ investiga e recolheu não só invólucros das munições disparadas como também imagens de videovigilância.