Marinha resgata pescador que se sentiu mal a bordo de uma embarcação na Madeira

Homem de 29 anos foi levado para uma unidade hospitalar no Funchal.

"De imediato foi ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal, que prestou os primeiros cuidados médicos à vítima", pode ler-se num comunicado divulgado pela Marinha.

A Marinha resgatou, esta sexta-feria, um pescador que sofreu convulsões e apresentava sinais de hipotermia a bordo de um barco de pesca na Madeira. A embarcação navegava a cerca de 60 quilómetros, a leste da Ponta de São Lourenço, cerca das 3h00 da manhã, quando foi acionado o pedido de ajuda médica.A Marinha Portuguesa, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, procedeu ao resgate do homem 29 anos.O homem foi transportado para a Marina da Quinta do Lorde, pelas 11h28, onde aguardava uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico.O homem foi posteriormente levado para uma unidade hospitalar no Funchal.