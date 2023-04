Cheiro intenso na cozinha obriga ao cancelamento das aulas em escola de Aljezur

Estabelecimento de ensino não conseguiu assegurar os almoços de 400 alunos.

As aulas na Escola Básica de Aljezur foram canceladas, durante a tarde desta sexta-feira, devido a um cheiro estranho na cozinha do estabelecimento de ensino, que obrigou à suspensão do serviço de refeições.A decisão, apurou o, foi tomada pela Autoridade de Saúde, não se sabendo ainda qual a origem do problema.A direção do Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso esclarece que "não sendo possível assegurar os almoços, as aulas decorrerão apenas durante o período da manhã", obrigando os alunos a regressar a casa para almoçar.questionou o presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves, que disse não saber de nada sobre o problema e recusou ajudar a esclarecer o que levou à decisão de suspender o almoço para 400 alunos do concelho.