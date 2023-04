SpaceX revela porque é que foguetão explodiu 4 minutos após descolagem

Foi a segunda tentativa de lançamento, depois de na segunda-feira um problema técnico ter impedido a descolagem.

A SpaceX revelou, esta sexta-feira, o motivo que levou a nave Starship e o foguetão Super Heavy a explodir apenas quatro minutos após a descolagem. Segundo a agência espacial, a Starship ativou o modo de autodestruição após começar a perder "vários motores durante o teste de voo".A nave "perdeu altitude e começou a cair", o que levou o sistema a ativar a autodestruição, disse a SpaceX numa declaração, citada pela Fox News. A agência acrescenta que esta descolagem foi a melhor sucedida até à data.Todo o teste durou cerca de quatro minutos antes de o foguete cair na água. Foi a segunda tentativa de lançamento da nave e do foguetão juntos, depois de na segunda-feira um problema técnico ter impedido a descolagem."Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e aprendemos hoje uma quantidade tremenda sobre o veículo e os sistemas terrestres que nos ajudarão a melhorar em futuros voos da nave espacial", disse a SpaceX.O fundador Elon Musk escreveu no Twitter que a companhia tinha "aprendido muito para o próximo lançamento de teste, que deverá acontecer em poucos meses".