Imagens impressionantes mostram camião-cisterna em chamas numa autoestrada nos EUA

Incêndio provocou a morte do condutor.

Um camião de transporte de combustível incendiou-se, esta sexta-feira, na ponte Gold Star Bridge, em Connecticut, nos EUA. O incêndio provocou a morte a uma pessoa e feriu outras duas.As chamas deflagraram quando o pneu de um carro rebentou, levando-o a chocar com o camião, avança a Reuters.O condutor do camião morreu no incêndio.O trânsito na autoestrada que liga Boston à cidade de Nova Iorque esteve encerrado durante várias horas.