Professora catedrática acusada de assédio na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

Duas queixas por assédio moral e sexual, discriminação e perseguição no espaço de um mês.

"Prostitutas colombianas", "osgas", "cinderela", "florzinha", "burras" ou "vacas", eram algumas das expressões utilizadas por uma professora catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) que, entre março e abril do ano passado, foi alvo de duas queixas, uma delas de 20 investigadores e estudantes do Laboratório de Farmacognosia, por assédio moral, sexual e discriminação.