Salário máximo de Varandas pode chegar a 420 mil euros por ano

Proposta que vai ser votada aumenta em 32% o limite para o vencimento atribuído ao presidente leonino.

A Comissão de Acionistas do Sporting quer aumentar o tecto para o vencimento de Frederico Varandas em 32%, o que no limite pode deixar o presidente do Sporting a receber até 420 mil euros por ano. A proposta vai ser votada em assembleia geral extraordinária da SAD a 16 de maio.Os administradores executivos da SAD leonina têm duas componentes salariais: uma fixa e uma variável (que pode chegar a um máximo de 75% do valor da primeira). Vamos a contas, portanto.Atualmente, Varandas pode receber até 182 mil euros fixos brutos por ano, pagos em 14 vezes. A vertente variável não pode exceder os 136,5 mil €, num total de 318,5 mil € anuais.A proposta na mesa atualiza estes valores para 240 mil € fixos e 180 mil € variáveis, que dão um total de 420 mil €.Varandas, porém, nas duas épocas anteriores só recebeu 80,8% do salário fixo possível, ou seja, 147 mil €. Se sobre este montante específico fosse aplicado o aumento de 32%, então o presidente do Sporting passaria a receber 194 mil €.Seria sobre este valor que, depois, seria calculado a componente variável mediante a concretização dos objetivos definidos.Na época 2021/22, esta parcela foi 50% da fixa: 73,5 mil € que somados aos tais 147 mil € deu o ordenado que Varandas recebeu: 220,5 mil €. Abaixo dos 250 mil € pagos ao diretor-desportivo, Hugo Viana.Os outros dois administradores da SAD do Sporting, Francisco Zenha e André Bernardo, verão os limites dos ordenados fixos passar de 131 mil € para 190 mil €.