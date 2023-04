Incêndio em restaurante provoca dois mortos e dez feridos em Madrid

Funcionário finalizava um prato com um maçarico de flambeur, quando passou perto de uma coluna com plantas artificiais e em questão de segundos tudo começou a arder.

Incêndio deflagra em restaurante em Madrid

Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas depois de um incêndio deflagrar num restaurante italiano em Madrid, Espanha, na noite desta sexta-feira. Segundo o jornal El País, as chamas tiveram início devido a um acidente perto da entrada do estabelecimento, o que terá dificultado a saída e o resgate das vítimas.Algumas testemunhas que se encontravam no restaurante Burro Canaglia Bar&Restoe contaram ao jornal espanhol que um dos empregados de mesa estava a finalizar um prato com um maçarico de flambeur, quando passou perto de uma coluna com plantas artificiais e em questão de segundos tudo começou a arder.O alerta para os bombeiros foi dado cerca das 23h00 locais (00h00 em Portugal). Dos dez feridos, seis estão em estado grave e foram internados nas unidades hospitalares mais próximas.