Motorista de instituição viola utente com necessidades especiais

Um homem de 62 anos foi detido, em Sintra, por onze crimes agravados de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Motorista atacava a vítima - que necessita de cuidados especiais - durante os transportes. De acordo com o Ministério Público, os crimes prolongaram-se ao longo do último ano.Aproximou-se da vítima para “satisfazer os seus instintos libidinosos” e “em execução desse propósito, em diferentes ocasiões naquele período de tempo, no trajeto que efetuava para levar ou recolher a ofendida da referida instituição, o arguido imobilizava o veículo que conduzia numa zona de baixa intensidade de tráfego, passava para os bancos detrás onde se encontrava a ofendida”, cometendo aí os abusos, descreve o MP.

Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.