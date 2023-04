Condutor de reboque despista-se contra casa, deixa carro na estrada e foge no Carregado

Acidente ocorreu pelas 23h00 de sexta-feira e levou a que a estrada que liga a Vila Franca de Xira fosse cortada durante várias horas.

O condutor de um pronto-socorro fugiu depois de a viatura que conduzia – com um carro em cima – se ter despistado e embatido contra uma casa no centro do Carregado.



O acidente ocorreu pelas 23h00 desta setxa-feira e levou a que a estrada que liga a Vila Franca de Xira estivesse cortada durante várias horas uma vez que o carro que estava a ser rebocado caiu desta viatura.





Segundo fonte oficial da GNR, o acidente não causou danos nem feridos. O condutor que fugiu do local já foi identificado, mas não terá dado até agora qualquer explicação às autoridades.