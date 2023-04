Regresso de confrontos no Sudão compromete retirada de civis e diplomatas estrangeiros

Projétil atingiu um bairro residencial causando a morte de seis pessoas.

O líder do exército sudanês, Abdelfatah al-Burhan, anunciou este sábado que, nas próximas horas, estava prevista a retirada de cidadãos estrangeiros e de diplomatas de Cartum, mas a retoma dos combates, entretanto, poderá inviabilizar todas as operações.

Antes de os confrontos se retomarem, no segundo dia de tréguas, al-Burhan tinha garantido que estava prevista para este sábado a retirada, por via aérea, de cidadãos e diplomatas norte-americanos, britânicos, franceses, chineses e de outras nacionalidades, tendo a Arábia Saudita e a Jordânia conseguido fazer sair os respetivos concidadãos por via terrestre.





No entanto, os combates entre os rivais militares recomeçaram este sábado na capital sudanesa, Cartum, nas proximidades do palácio presidencial e do Comando Geral do Exército, enquanto um projétil atingiu um bairro residencial causando a morte de seis pessoas, segundo avançaram à agência noticiosa espanhola EFE fontes humanitárias e testemunhas.