Parlamento abre portas ao público no dia 25 de abril

O presidente da Assembleia da República realçou este sábado a abertura ao público do parlamento na tarde de terça-feira, no âmbito das comemorações da revolução de 25 de Abril de 1974, com um programa que inclui música e atividades pedagógicas.

Estas referências do ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva sobre a tarde do feriado nacional de 25 de Abril no parlamento constam de um vídeo que gravou e que foi publicado na sua conta na rede social Twitter.

"Na terça-feira celebramos na Assembleia da República o 25 de Abril, como fazemos em cada dia 25 de Abril. Essa celebração, como habitualmente, contém na parte da tarde um período em que as portas da Assembleia da República se abrem a todos aqueles que quiserem visitar o parlamento", afirmou.

Augusto Santos Silva assinalou depois que será possível conhecer o parlamento "por dentro, de perto", designadamente "a sala das sessões plenárias, o Senado, os corredores, tudo o que no parlamento pode ser objeto de visita".

"O parlamento é a casa dos portugueses", salientou na sua mensagem, antes de se referir ao programa de comemorações previsto para a tarde de terça-feira na Assembleia da República.

"Teremos atividades, com destaque para as pedagógicas, incluindo semear cravos, ou as musicais, incluindo música jazz ou clássica. As portas abrirão às 15:30 e fecharão às 18:30", especificou.

O presidente da Assembleia da República deixou um apelo aos cidadãos em geral.

"As portas abrem-se para todos, para as famílias, para pessoas de todas as idades, para aqueles que, visitando o parlamento, visitam a sua casa. Venha ver-nos", acrescentou.