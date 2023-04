Lula da Silva afirma que a APEX vai abrir escritório em Lisboa

Esta é a primeira viagem de Lula da Silva à Europa neste seu terceiro mandato como Presidente da República do Brasil.

O Presidente do Brasil anunciou este sábado em Lisboa que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) vai abrir um escritório em Portugal para mostrar "a seriedade e o carinho" da relação entre os dois países.

"A pedido do embaixador de Portugal, a APEX vai montar um escritório aqui em Lisboa, para que a gente possa mostrar a seriedade e o carinho da nossa relação", disse Lula da Silva no final da 13.ª cimeira bilateral entre Portugal e o Brasil, que decorreu este sábado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

No final do discurso em que proclamou que "o Brasil está de volta" ao palco internacional, Lula da Silva frisou os laços históricos que juntam os dois países e considerou que "os brasileiros não olham para Portugal como um país estrangeiro, mas sim como a extensão da sua casa, e os portugueses olham para o Brasil como a extensão da sua casa".

O Presidente do Brasil chegou na sexta-feira a Lisboa, para uma visita de Estado a convite do chefe de Estado português, cujo programa oficial começou este sábado e termina na terça-feira de manhã.

No Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva tiveram primeiro um encontro restrito, depois alargado a ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Brasil, chefes da Casa Civil e Militar da Presidência portuguesa, ministro-chefe da Secretária-Geral da Presidência brasileira e consultores e assessores dos respetivos gabinetes.

Esta é a primeira viagem de Lula da Silva à Europa neste seu terceiro mandato como Presidente da República do Brasil, iniciado em 01 de janeiro deste ano.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve na sua posse, em Brasília, e foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a saudar Lula da Silva, com um abraço prolongado, na sessão de cumprimentos no Palácio do Planalto.