Motociclista morre em despiste em Oliveira de Azeméis

Um motociclista, de 38 anos, morreu na sequência do violento despiste da moto em que seguia, esta noite de sábado, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 20h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na Avenida dos Descobrimentos, (EN227), em Nogueira do Cravo.O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro foi acionada e investiga as causas do acidente.O corpo foi levado, pelos bombeiros de Fajões, para o instituto de medicina legal da Feira.O óbito foi verificado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira. A ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foi mobilizada.