Despiste de carro faz dois feridos em Gaia

GNR investiga as causas do acidente.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, esta noite de sábado, na sequência de um despiste de um carro, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 21h30, para os bombeiros dos Carvalhos, Batalhão de Sapadores de Gaia e de Lourosa, para um acidente rodoviário, na avenida São Salvador, (EN1), no lugar de vendas, em Grijó.As vítimas foram levadas para o hospital de Gaia. A GNR dos Carvalhos foi acionada e investiga as causas do acidente. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia também foi mobilizada.