Contribuintes pagam dívida do patrão da Impala

Fundo de Resolução pagou ao Novo Banco (NB) perdas de um crédito da Impalagest, empresa do grupo de Jacques Rodrigues.

Os contribuintes assumiram as perdas do Novo Banco (NB) com um crédito de uma empresa de Jacques Rodrigues, ‘barão da imprensa cor-de-rosa’. As perdas dizem respeito a um crédito inicial da Impalagest - Consultadoria de Gestão de cerca de 2,2 milhões de euros que o NB vendeu no pacote Nata II, no final de 2019, por cerca de 1,6 milhões de euros.