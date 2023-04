Aumento para pensões até 5765 euros avança em julho

O aumento intercalar de 3,57% para as pensões até

5765,16 euros já tem o aval do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A medida, que repõe o valor normal previsto na legislação, “não aplicada no ano passado”, como enfatizou o chefe de Estado no texto que justifica a promulgação da decisão do Governo, entrará em vigor em julho deste ano.