“Se formos campeões a época será fantástica”, garante treinador das águias

“Quando olho para o desempenho e mentalidade dos jogadores até agora, diria que estão a fazer um trabalho fantástico. Porém, temos de levar isto até ao fim, temos de demonstrar que somos capazes de nos concentrarmos e estarmos focados para sermos campeões. Se formos campeões, será fantástico”, disse Roger Schmidt na antevisão do jogo deste domingo com o Estoril, no Estádio da Luz.