Faltam dez mil voluntários para a JMJ a cem dias do arranque do evento

Voluntários de várias nacionalidades vivem, em Portugal, com famílias de acolhimento ou em congregações.

Faltam dez mil voluntários para a Jornada Mundial da Juventude [JMJ] a cem dias do arranque do encontro mundial de jovens católicos em Lisboa.A organização da JMJ tinha definido uma meta de 30 mil voluntários, mas a pouco menos de quatro meses do início do evento estão apenas inscritos 20 mil jovens, informa o Público.Os voluntários são de várias nacionalidades (portugueses, espanhóis, brasileiros, húngaros, filipinos) e vivem, em Portugal, com famílias de acolhimento ou em congregações.Este domingo, para assinalar os últimos cem dias até ao início da JMJ, as igrejas de mais de 600 paróquias vão tocar os sinos às 20h23 (referência ao ano em que se realiza a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, que decorre entre 1 e 6 de agosto.