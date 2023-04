Técnicos do INEM de Lagos protestam contra condições laborais. Trabalham numa cave com seis metros quadrados

Profissionais queixam-se de falta de condições para trabalhar, uma vez que a segurança, a higiene e saúde dos profissionais estão comprometidas.

Base de assistência técnica do INEM de Lagos é dentro da cave de uma lavandaria e tem apenas seis metros quadrados

Os técnicos do INEM de Lagos estão em protesto contra as instalações de assistência técnica: uma cave, com cerca de seis metros quadrados, onde não há renovação do ar. Os profissionais queixam-se de falta de condições para trabalhar, uma vez que a segurança, a higiene e a saúde dos profissionais estão comprometidas.A base da ambulância do Suporte Imediato de Vida do INEM, está instalada numa cave de uma lavandaria no Hospital Terras D. Infante, em Lagos, desde dia 15.António Barreto, técnico do INEM há 13 anos, dá conta que das situações "insuportáveis" que os trabalhadores têm vindo a viver nos últimos dias na base. O cheiro penetrante a detergente e o ruído ensurdecer das máquinas de lavar durante o dia, tem levado a que vários técnicos saiam do trabalho com cefaleias e tonturas. A juntar a estes fatores, o técnico destaca ainda a falta de sinal de rede, de extintores e de sistema de deteção de incêndios."Para mim não estão reunidas as condições de segurança. Devido a várias situações, hoje, no meu turno, decidi vir descansar para a rua", sublinhou António Barreto.Já foi apresentada uma queixa à unidade hospitalar a reportar a situação.