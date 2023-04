Vídeo mostra fuga de suspeitos de tráfico de droga em Espanha. Lancha foi apreendida com 1200 quilos de haxixe

Três suspeitos foram detidos.

A Polícia espanhola intercetou uma lancha, proveniente do norte de África, usada no tráfico de droga, ao largo da ilha de Maiorca, no mar mediterrâneo. Os três ocupantes tentaram fugir, mas foram detidos. As autoridades espanholas apreenderam cerca de 1200 quilos de haxixe.



A Guardia Civil seguiu os suspeitos a grande velocidade até uma praia. Nas imagens divulgadas pela força de segurança policial é possível ver os detidos em fuga já no areal, onde foram intercetados.

Três detidos em fuga em Espanha





A lancha e o método utilizado são semelhantes às redes de tráfico que têm atuado na costa algarvia.