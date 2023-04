Espanha retirou cerca de 100 pessoas do Sudão, incluindo portugueses

Além de portugueses, entre os passageiros há espanhóis, italianos, polacos, irlandeses, mexicanos, venezuelanos, colombianos e argentinos.

Espanha anunciou este domingo que conseguiu retirar por via aérea cerca de uma centena de pessoas do Sudão, incluindo portugueses, no âmbito do movimento de saída de cidadãos estrangeiros e pessoal diplomático, estando o avião militar a caminho do Djibuti.

O avião militar espanhol "descolou de Cartum pouco antes das 23h00 locais (22h00 hora de Lisboa) com cerca de uma centena de passageiros", referiu o Governo espanhol em comunicado.

Além de espanhóis, entre os passageiros há portugueses, italianos, polacos, irlandeses, mexicanos, venezuelanos, colombianos e argentinos, bem como sudaneses, detalharam fontes do Ministério da Defesa espanhol.