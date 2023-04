Golpe com falsas contas da luz

Os autores de um novo tipo de fraude estão a usar o nome da EDP Comercial para ludibriar clientes, levando-os a efetuar supostos pagamentos em falta. Em causa estão mensagens de telemóvel e que vêm com uma referência multibanco, confirma aofonte oficial da elétrica, admitindo um aumento destes casos nos últimos meses.Saiba mais no site do Correio da Manhã