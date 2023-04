Homem assassinado à pedrada por defender mulher no Porto

Carlos Rocha, de 63 anos, foi espancado durante um minuto em várias partes do corpo por proteger vítima perseguida.

Ao ver a cidadã francesa ser perseguida por um sem-abrigo, Carlos Rocha, de 63 anos, não pensou duas vezes. Aproximou-se da mulher e protegeu-a, tentando afastá-la do homem que a insultava e ameaçava, na Rua da Firmeza, no Porto, a 10 de agosto do ano passado. Furioso com este gesto, e com o facto de Carlos lhe pedir que se afastasse, o agressor pegou numa pedra de 13 centímetros de comprimento, e desferiu contra Carlos Rocha um número não apurado de pancadas na cabeça, peito, braços e pernas. Foi ainda agredido com murros - tudo durante cerca de um minuto. As lesões provocaram a morte da vítima.Saiba mais no site do Correio da Manhã